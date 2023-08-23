وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بفضل صعود أسهم "إنفيديا"

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد اليوم مع صعود أسهم إنفيديا قبل إعلان النتائج الفصلية للشركة التي تستخدم رقائقها على نطاق واسع في حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم إنفيديا قبل صدور التقرير، معززة مكاسبها الأخيرة. وارتفع سهمها بأكثر من 220 في المائة هذا العام، بحسب "رويترز".

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 48.84 نقطة، أو 1.11 في المائة، إلى 4436.39 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 215.16 نقطة، أو 1.59 في المائة، إلى 13721.03 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 188.50 نقطة أو 0.55 في المائة إلى 34477.33 نقطة.