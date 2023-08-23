روسيا تخفف قواعد التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب

رفعت روسيا بعض القيود المفروضة على صرف التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب في الشركات الروسية، والتي سبق فرضها عقب بدء الحرب الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير 2022.

وقالت وزارة المالية الروسية في بيان اليوم إن الشركات تستطيع حاليا صرف التوزيعات النقدية للمستثمرين غير المقيمين في روسيا دون قيود، لكن يجب ألا تزيد قيمة التحويلات على المبالغ التي يستثمرها المستثمر الأجنبي في روسيا. كانت القواعد السابقة تقضي بألا تزيد التوزيعات النقدية التي يحصل عليها المستثمرون الأجانب على 50 % من أرباح الشركة في العام السابق.

ولكي يحصل المستثمرون غير المقيمين على التوزيعات النقدية، يجب أن يكونوا بدأوا الاستثمار اعتبارا من أول أبريل الماضي بما في ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية أو تطوير تقنيات جديدة في روسيا خلال تلك الفترة.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن روسيا فرضت قيودا على تحويل الأموال إلى المستثمرين أو الدائنين الأجانب ممن ينتمون إلى دول غير صديقة في مارس الماضي بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لتلك القواعد كان يتم تحويل الأرباح إلى حسابات مصرفية خاصة بالروبل الروسي، مع حظر تحويلها إلى الخارج دون الحصول موافقة حكومية خاصة.