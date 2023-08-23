نائب أمير الرياض يطلع على سير العمل في مشروع حي الملك سلمان

اطلع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، على عرض عن مشروع حي الملك سلمان وخطط العمل القادمة فيه.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحكم , للأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض , حيث استمع إلى شرح عن خطة سير العمل في الحي والأهداف المرجوة للارتقاء بأعمال الحي وركائزه، بالإضافة إلى المخطط الاستراتيجي.

ونوه بما يحمله الحي من اسم غالٍ على قلوب الجميع، وما يشكله من هوية مكانية جديدة بين أحياء مدينة الرياض من خلال توظيف الطراز السلماني على مبانيها.

كما نوه بدور أمانة منطقة الرياض والجهات الخدمية المشاركة لتحقيق العمل وتطويره.