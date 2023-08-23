"الطائرات المروحية" و"التنفيذي" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير خدمات النقل الجوي

وقّعت شركة الطائرات المروحية -المملوكة بالكامل لدى صندوق الاستثمارات العامة-، مذكرة تفاهم مع شركة "التنفيذي" المعنية بإدارة وتشغيل جميع الصالات التنفيذية في مطارات المملكة. وتهدف المذكرة إلى البحث في خدمات النقل الجوي وتوفير حلول نقل للركاب في المملكة بطريقة متكاملة كونها جزءًا من منظومة نقل متعددة الاستخدام.

وتماشيا مع تطلعات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر وتطوير خدمات النقل الجوي في المملكة، سيعزز عدد المسافرين إلى توفير خدمات نقل منظمة وعالية المستوى، مما يؤكد أهمية الشراكة بين شركة الطائرات المروحية و"التنفيذي" في الحاضر والمستقبل.