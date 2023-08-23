تركيا: تراجع ثقة المستهلكين إلى أقل مستوياتها منذ 14 شهرا

أظهرت بيانات نشرها بنك تركيا المركزي اليوم تراجع ثقة المستهلكين في تركيا خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عام.

وبحسب المسح الذي أجراه معهد الإحصاء التركي والبنك المركزي التركي تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال أغسطس الماضي إلى 68 نقطة مقابل 80.1 نقطة في يوليو الماضي، ليسجل أقل مستوى له منذ يونيو 2022 عندما سجل 63.4 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 100 نقطة تشير إلى تشاؤم المستهلكين، في حين تشير قراءة أكثر من 100 إلى التفاؤل.

في الوقت نفسه تراجعت المؤشرات الفرعية الأربعة المكونة للمؤشر الرئيسي خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي. وتراجع مؤشر قياس الموقف المالي الحالي للمستهلكين إلى 56.2 نقطة من 64.5 نقطة. وتراجع مؤشر قياس الموقف المالي خلال عام مقبل من 79.2 نقطة إلى 63.7 نقطة.

وتراجع مؤشر توقعات الموقف الاقتصاد العالمي إلى 63.1 نقطة مقابل 82.2 نقطة في الشهر الماضي، في حين تراجع مؤشر قياس الاستعداد لشراء السلع المعمرة خلال عام مقبل من 94.4 نقطة خلال الشهر الماضي إلى 89 نقطة خلال الشهر الحالي.