جدوى السعودية تستحوذ على 35% في قصة الكويتية للعطور

قالت شركة جدوى للاستثمار السعودية في بيان مشترك اليوم الأربعاء إنها استحوذت على حصة 35 بالمئة في شركة قصة الكويتية للعطور المقرر إدراجها في الرياض.

أفاد البيان أن جدوى، أحد أكبر البنوك الاستثمارية الخاصة في المملكة، اشترت الحصة من خلال صندوق فرص البيع بالتجزئة التابع لها.

ولم تقدم الشركتان جدولا زمنيا للإدراج المخطط لقصة ولم تكشفا عن قيمة الاستثمار.

ونُقل عن فيصل الشايجي، رئيس مجلس إدارة قصة، قوله إن الصفقة ستساعد الشركة على إعدادها للإدراج العام في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول).

ولم تقدم الشركتان جدولا زمنيا لإدراج قصة في بورصة الرياض.

تأسست قصة عام 2018، ولها 80 متجرا في 25 مدينة في جميع أنحاء السعودية والكويت والإمارات والبحرين.