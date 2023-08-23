ارتفاع وول ستريت مع التركيز على نتائج إنفيديا

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الأربعاء وسط تركيز على نتائج عملاق الرقائق (إنفيديا) التي تعلن في وقت لاحق اليوم.

وزاد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 49.76 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 34338.59 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.89 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 4396.44 نقطة.

كما صعد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 26.56 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 13532.43 نقطة.