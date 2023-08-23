أغلب أسواق الخليج تتراجع بضغط من المخاوف الاقتصادية

اختتمت أغلب البورصات في منطقة الخليج التداولات على تراجع اليوم الأربعاء إذ استحوذت بيانات بشأن التصنيع في العالم على الانتباه قبل عقد اجتماع سنوي لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.

وأشارت مجموعة من بيانات التصنيع من مسوح مؤشرات مديري المشتريات اليوم الأربعاء إلى مخاوف تتعلق بسلامة الاقتصادات حول العالم.

وتخلى المؤشر السعودي عن مكاسب حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق على تراجع 0.1 بالمئة بفعل هبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.9 بالمئة.

وأعلنت شركة جدوى للاستثمار في المملكة اليوم استحواذها على حصة 35 بالمئة في شركة قصة للعطور والطيب والعود والتي من المقرر إدراجها في الرياض.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.4 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، إذ نزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.75 بالمئة إلى 83.75 دولار للبرميل.

وهبط المؤشر القطري 1.2 بالمئة وتكبدت أغلب الأسهم المدرجة عليه خسائر بما شمل سهم صناعات قطر الذي تراجع بنسبة 1.2 بالمئة.

وتتطلع الأسواق لمؤشرات تتعلق بمسار أسعار الفائدة عندما يجتمع مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وصناع سياسات من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان في جاكسون هول في وايومينج غدا الخميس.

وعادة ما تتبع الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج تحركات المركزي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة وأغلب عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار. ووحده الدينار الكويتي مربوط بسلة عملات منها الدولار.

وخالف مؤشر دبي التوجه العام واختتم التعاملات مرتفعا 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة.