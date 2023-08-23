تحذيرات أمريكية .. هواوي تبني شبكة سرية لصناعة الرقائق

حذرت رابطة صناعة أشباه الموصلات في أمريكا، من أن شركة هواوي تبني سرا مجموعة من المنشآت لتصنيع أشباه الموصلات في أنحاء الصين بهدف التحايل على العقوبات الأمريكية.

وقالت الرابطة بحسب "بلومبيرج" إن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، دخلت مجال إنتاج الرقائق العام الماضي وتتلقى تمويلا من الدولة يقدر بـ 30 مليار دولار، وأضافت أن هواوي استحوذت على مصنعين قائمين بالفعل على الأقل وتعمل على تشييد ثلاثة مصانع أخرى.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أدرجت هواوي على لائحتها لتقييد الصادرات عام 2019 بسبب مخاوف أمنية. وتنفي الشركة أنها تشكل خطرا أمنيا، وبحسب التقرير، فإن من شأن قيام هواوي ببناء مصانع باسم شركات أخرى كما تقول رابطة صناعة أشباه الموصلات، أن يمكنها من التحايل على القيود التي تفرضها واشنطن وأن تشتري معدات أمريكية لصناعة الرقائق بطريق غير مباشر.

ولم ترد الشركة الصينية ولا الرابطة على طلبات رويترز للتعليق، وأدرجت أمريكا هواوي على القائمة السوداء مما يمنع معظم الموردين من إرسال البضائع والتكنولوجيا إليها إلا بعد الحصول على ترخيص، ويواصل المسؤولون تشديد القيود لمنعها من شراء أو تصميم رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة معظم منتجاتها.