"أسمنت حائل" توزع 35.7 مليون ريال أرباحا للربع الثاني

قرر مجلس إدارة شركة "أسمنت حائل" في اجتماعه توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من 2023.
|إجمالي المبلغ الموزع
|35670413.14
|عدد الأسهم المستحقة للأرباح
|96406522
|حصة السهم من التوزيع
|0.37
|نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
|3.7 %
|تاريخ الأحقية
|الأحد 25 صفر 1445 الموافق 10 سبتمبر 2023، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
|تاريخ التوزيع
|الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 الموافق 26 سبتمبر 2023
|معلومات إضافية
|سيكون التوزيع بمشيئة الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بالسادة المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلا بشكل مباشر.
في حال وجود أي استفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0165344444 تحويلة 4005
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