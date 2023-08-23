"أسمنت حائل" توزع 35.7 مليون ريال أرباحا للربع الثاني

معلومات إضافية

سيكون التوزيع بمشيئة الله تعالى عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بالسادة المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلا بشكل مباشر. في حال وجود أي استفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 0165344444 تحويلة 4005