الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين مع ترقب خطاب باول

اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين اليوم مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية، في حين تأرجح الين قرب 146 للدولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 103.55 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.71 الذي لامسه أمس. وارتفع المؤشر 1.6 في المائة في أغسطس آب وهو في طريقه لإنهاء خسائر تكبدها لشهرين متتاليين.

وقال كريستوفر وونج، خبير العملات الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي في سنغافورة، إن سوق العملات تشهد ضعفا وسط هدوء في التقلبات الصيفية وقبل ندوة ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي للبنوك المركزية في جاكسون هول في وايومنج هذا الأسبوع.

ويترقب المتعاملون خطاب رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول في الحدث المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس آب. وسيحلل المستثمرون كلماته لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الين 0.20 في المائة ليصل إلى 145.59 دولار في ساعات التداول الآسيوية ولم يبتعد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 146.565 الذي سجله الأسبوع الماضي، ما ترك المتداولين في حالة ترقب لأي علامات على تدخل من الدولة.

وتوقع أتسوشي تاكيوشي، الذي كان رئيسا لقسم الصرف الأجنبي في بنك اليابان المركزي خلال تدخل من الدولة بين 2010 و2012، إن طوكيو ستحجم عن التدخل ما لم يتجاوز الين مستوى 150 للدولار.

وصعد اليورو 0.07 في المائة إلى 1.0852 دولار، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.0833 دولار الذي لامسه خلال الليل.

وزاد الدولار الأسترالي 0.40 في المائة إلى 0.645 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 في المائة إلى 0.596 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، زادت عملة بتكوين في أحدث التعاملات 0.77 في المائة إلى 26049 دولارا، بعدما لامست أدنى مستوى في شهرين عند 25350 دولار الليلة الماضية.