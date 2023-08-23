تراجع معظم البورصات الخليجية وسط ترقب اجتماع البنوك المركزية .. و«المصرية» تقفز 1.7 %

أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض، أمس، بسبب تراجع أسعار النفط، في حين تأثرت معنويات المستثمرين بقرب انعقاد اجتماع البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول هذا الأسبوع.

ولم تشهد أسعار النفط، الذي تغذي اقتصادات الدول الخليجية، تغيرا يذكر مع استمرار قلق المستثمرين من ضعف التعافي الصيني الذي يعرقل الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ما يحد من تأثير تخفيضات الإمدادات.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة إلى مستوى 9766 نقطة مع انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.3 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 0.6 في المائة.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.1 في المائة، متأثرا بتراجع سهمي البنك التجاري 1 في المائة وشركة صناعات قطر للبتروكيماويات 0.3 في المائة.

وارتفع مؤشر دبي 0.4 في المائة بفضل صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.4 في المائة. وظلت سوق الأسهم في دبي مستقرة مع توخي المستثمرين الحذر قبل ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي سينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، قال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.إس دوت كوم": إن المتداولين يمكنهم متابعة الخطابات التي سيلقيها صناع السياسة النقدية لاستنباط مسار أسعار الفائدة. واستقر مؤشر البحرين عند 1964 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى مستوى 4773 نقطة. وزاد مؤشر الكويت 0.2 في المائة ليبلغ 7717 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.7 في المائة مع صعود معظم الأسهم المدرجة فيه، بما في ذلك سهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الذي قفز 8.5 في المائة بعد تلقي عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء 15.3 في المائة من أسهمها.

ووعدت مصر صندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بلعب دور أكبر، في إطار حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار أبرمت في ديسمبر.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، أمس، اكتشافا نفطيا جديدا في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب في خليج السويس.