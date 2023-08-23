«نمو» تفقد 41 نقطة بتداولات قيمتها 34 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية «نمو» 41 نقطة بنحو 0.18 في المائة لتغلق عند 23478 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 11 في المائة، ما يعادل 3.5 مليون إلى 34 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 13 في المائة بواقع 188 ألفا لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3024 صفقة، مرتفعة 80 صفقة بمقدار 2.7 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميار" بنحو 29 في المائة ليبلغ 123.20 ريال، يليه "ماربل ديزاين" بـ9.7 في المائة ليصل إلى 78.80 ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" 6.8 في المائة، حيث أغلق عند 60.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ابيكو" بواقع 5.8 في المائة ليغلق عند 34.25 ريال، يليه "البابطين الغذائية" بـ5.5 في المائة إلى 46.30 ريال، وحل ثالثا سهم "نبع الصحية" بمقدار 5.4 في المائة، مقفلا عند 66.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ميار" بنحو 6.4 مليون ريال، ثم "سمو" بقيمة 4.7 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 4.6 مليون ريال.