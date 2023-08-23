شولتس يدعو إلى التحلي بالشجاعة في توسيع مصادر الطاقة المتجددة

زار المستشار الألماني أولاف شولتس مزرعة رياح في منطقة الآيفل غربي ألمانيا أمس، وحث على التحلي بالشجاعة في توسيع مصادر الطاقة المتجددة. وأشار السياسي الاشتراكي الديمقراطي إلى قوانين للحكومة الاتحادية والولايات تهدف إلى تسريع عملية توسيع مصادر الطاقة المتجددة، قائلا "المطلوب بعد ذلك هو الشجاعة على كل المستويات، وعندئذ يمكن الاستفادة من القوانين بشكل سريع".

وزار شولتس برفقة هندريك فوست رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا مزرعة الرياح في بلدة زيميرات، وتضم المزرعة 22 توربينة رياح بارتفاع يصل إلى 196 مترا، والمزرعة مقامة على منطقة غابة مملوكة للبلدة وتدر ملايين اليورو على بلدية منطقة آيفل كل عام. وقال فرانك بروسه الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة "شتافاج" للمستشار الألماني: إنه لم تكن هناك تحفظات كبيرة على إنشاء المزرعة في زيميرات وذلك على عكس ما حدث في مواقع أخرى، وأضاف: "من البداية حظينا بقبول كبير من مواطني زيميرات".

ويبلغ عدد سكان البلدة 16 ألف نسمة، وبسبب إيرادات مزرعة الرياح تفرض البلدية ضريبة عقارية وضريبة مهنية أقل. وشكا بروسه من عدم إقامة مزرعة رياح في مناطق أخرى رغم مضي 11 عاما على التخطيط لها.

وخلال الزيارة، التقى شولتس مواطنين ومالكي غابات وموظفين في إدارة الغابات، وسمع منهم أنهم كان عليهم مكافحة التحفظات العديدة على توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة من المتنزهين في منطقة آيفل والفيزيائيين الفلكيين الذين كانوا يتخوفون على دقة قياس أجهزتهم، وذكروا أن هناك جوانب جديدة تعيق التوسيع.

وتوجه شولتس عند الظهر إلى مدينة دورين ليلتقي ممثلين عن بلديات منطقة الفحم البني.

من جانبه، قال فوست إن ولايته أذنت في هذا العام بإنشاء ما مجموعه 178 محطة لطاقة الرياح مشيرا إلى أن ولاية شمال الراين ويستفاليا بوصفها ولاية صناعية تعد مستهلكا كبيرا للطاقة وأنها تود أن تنتج بنفسها جزءا من الطاقة التي تستهلكها.

من جهة أخرى، قالت شركة "نوردكس" الألمانية المصنعة لتوربينات الرياح، إنها حصلت على عقد لتسليم وتشغيل 49 توربينا "دلتا 4000" من طراز "إن.5 /155 إكس" لمشروع "فورتي مايل" لطاقة الرياح في ألبرتا بكندا.

وقامت شركة "رينيوابل إنيرجي سيستمز" في كندا بتطوير مزرعة الرياح، إذ من المقرر أن يكون المشروع هو أكبر مزرعة رياح تابعة لشركة "أكسيونا إنرجيا" في أمريكا الشمالية، وفقا لـ"الألمانية".

من جانبه، قال باتكسي لاندا، كبير مسؤولي المبيعات في مجموعة "نوردكس"، إنه "مع النسخة المخصصة للمناخ البارد، تضمن توربيناتنا تشغيلا سلسا، حتى في ظل الظروف الجوية التي تتسم بالصعوبة في هذه المنطقة، حيث من الممكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر". وسجل إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا، قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق تقرير نشرته منصة "إس آند بي جلوبال".

وأضافت طاقة الشمس والرياح في ألمانيا ثمانية جيجاواطات من الكهرباء النظيفة للشبكة المحلية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة نحو الثلثين على أساس سنوي، بحسب تقرير لمعهد الموارد المائية (آي دبليو آر).

ومن المتوقع أن تسهم طاقة الشمس والرياح في ألمانيا بـ15 جيجاواط من الكهرباء خلال 2023 بأكمله، لترفع إنتاج الكهرباء السنوي إلى 20 تيراواط/ ساعة.

مزيج الكهرباء في ألمانيا

وضعت ألمانيا هدف رفع الكهرباء النظيفة المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية إلى 80 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول 2030.