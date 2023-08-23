اكتشاف منجم جديد للمنجنيز في ساحل العاج

اكتشف منجم للمنجنيز في شمال ساحل العاج قدرت شركة ماكو جولد الأسترالية أن تكون له أهمية عالمية، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال بيتر لدفيدج مدير شركة ماكو جولد المحدودة: إن نتائج عمليات الحفر التي تمت هذا العام في وانجولودوجو تؤكد "إمكان اكتشاف منجم للمنجنيز له أهمية عالمية".

المنطقتان اللتان جرى فيهما الحفر حتى عمق 50 مترا هما بطول نحو سبعة كيلومترات وعرض كيلومتر. وسيتعين وفق مدير الشركة الأسترالية إجراء "تحقيق جيوفيزيائي لتقييم عرض المنجم وعمقه"، من دون تحديد تاريخ لذلك. وقالت الشركة الأسترالية: إن "ساحل العاج هي من بين أكبر عشرة منتجين عالميين للمنجنيز". توجد في ساحل العاج، وفق وزارة المناجم والبترول، أربعة مناجم تستخرج المنجنيز وتقع في بوندوكو (شرق) وجيتري (جنوب) وكانياسو (شمال غرب)، ولاجنونكاها (شمال). ارتفع إنتاج هذا المعدن إلى أكثر من 1.3 مليون طن في ديسمبر 2020، بزيادة بنحو 12 في المائة مقارنة بـ2019. ويرى خبراء ومحللو شركة إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس، أن انخفاض أسعار المنجنيز حاليا قد يؤدي إلى عرقلة تطوير مشاريع المنجنيز وإلى نقص في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. وتخطط شركات تصنيع البطاريات لزيادة كميات كبريتات المنجنيز عالية النقاء في التركيبات الكيميائية لمنتجاتها، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ويمكن للمنجنيز عالي التكرير أن يزيد من أداء بطاريات الليثيوم والحديد والفوسفات (إل إف بي) وبطاريات النيكل والمنجنيز والكوبالت (إن إم سي)، وبطاريات السيارات الكهربائية، بما يسمح للمصنعين بتقليل محتوى الكوبالت والنيكل لزيادة التوفير.

وعلى الرغم من وفرة خام المنجنيز، فإن الصين تهيمن على أنشطة المعالجة، كما هي الحال مع عديد من معادن بطاريات السيارات الكهربائية، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.