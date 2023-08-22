نقص الأرز  يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا .. قرار الهند يحدث فجوة

ارتفعت أسعار الأرز المزروع في كينيا منذ فترة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والجفاف المستمر منذ سنوات في القرن الأفريقي الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج. كان الأرز المستورد من الهند قد سد الفجوة ، حيث أطعم مئات الآلاف من السكان في حي كيبيرا الفقير في نيروبي ، والذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.

لكن هذا يتغير. ارتفع سعر كيس الأرز الذي يبلغ وزنه 25 كيلوغراماً (55 رطلاً) بمقدار الخمس منذ حزيران (يونيو). ولم يتلق تجار الجملة بعد مخزونات جديدة منذ أن قالت الهند ، أكبر مصدر للأرز في العالم حتى الآن ، الشهر الماضي إنها ستحظر بعض شحنات الأرز.

إنها محاولة من جانب أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان للسيطرة على الأسعار المحلية قبل عام انتخابي رئيسي، لكنها تركت فجوة كبيرة تبلغ نحو9.5 مليون طن متري (10.4 طن) من الأرز الذي يحتاجه الناس في جميع أنحاء العالم، أي ما يقرب من خمس الاحتياجات العالمية.

وقال نديجي، 51 عاماً، الذي يبيع الأرز منذ 30 عاماً: "آمل حقاً أن تستمر الواردات". إنه ليس الوحيد. الأمن الغذائي العالمي مهدد بالفعل منذ أن أوقفت روسيا اتفاقًا يسمح لأوكرانيا بتصدير القمح وظاهرة النينو الجوية تعيق إنتاج الأرز. والآن، ترتفع أسعار الأرز إلى عنان السماء - على سبيل المثال، وصلت أسعار تصدير الأرز في فيتنام إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً - مما يعرض الأشخاص الأكثر ضعفاً في بعض أفقر الدول للخطر.

وقال بو دامين، مسؤول الموارد الطبيعية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ومقرها بانكوك، إن العالم يقف عند "نقطة انعطاف". حتى قبل القيود التي فرضتها الهند ، كانت الدول بالفعل تشتري الأرز بشكل محموم تحسبا لندرته في وقت لاحق عندما ضرب النينو ، مما تسبب في أزمة في العرض وارتفاع الأسعار.

ما يمكن أن يجعل الوضع أسوأ هو ما إذا كان حظر الهند على الأرز غير البسمتي يخلق تأثير الدومينو ، مع حذو دول أخرى. بالفعل ، علقت الإمارات صادرات الأرز للحفاظ على مخزونها المحلي. تهديد آخر هو إذا كان الطقس المتطرف يضر بمحاصيل الأرز في البلدان الأخرى.

أن ظاهرة النينيو هي ظاهرة الاحترار الطبيعي والمؤقت والعرضي لجزء من المحيط الهادئ الذي يغير أنماط الطقس العالمي ، ويؤدي تغير المناخ إلى جعلها أقوى. يتوقع العلماء أن يتوسع المستوى الجاري إلى مستويات فائقة ، وقد أدى في الماضي إلى طقس شديد القسوة يتراوح من الجفاف إلى الفيضانات.

سيكون التأثير محسوسًا في جميع أنحاء العالم. يتزايد استهلاك الأرز في إفريقيا بشكل مطرد ، وتعتمد معظم البلدان بشكل كبير على الواردات. وبينما تحاول الدول ذات الكثافة السكانية المتزايدة مثل السنغال زراعة المزيد من الأرز الخاص بها، فإن الكثير منها يكافح.

ويقول أمادو خان ، وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 52 عامًا وأب لخمسة أطفال في داكار ، إن أطفاله يأكلون الأرز مع كل وجبة باستثناء وجبة الإفطار ، التي غالبًا ما يضطرون إلى تخطيها عندما يكون خارج العمل.

وقال: "أنا أتدبر أموري فحسب، وفي بعض الأحيان أجد صعوبة في رعاية أطفالي".

لقد أصبح الأرز المستورد ــ الذي يأتي 70 في المائة منه من الهند ــ باهظ الثمن إلى حد فاحش في السنغال، لذا فهو يأكل أرزاً محلياً يكلف ثلثي سعره.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة مامادو عائشة ندياي إن السنغال ستلجأ إلى شركاء تجاريين آخرين مثل تايلاند أو كمبوديا للاستيراد، على الرغم من أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ليست "بعيدة عن الاكتفاء الذاتي" من الأرز، حيث ينمو أكثر من نصف طلبها محليًا.

تعاني البلدان الآسيوية ، حيث يُزرع ويؤكل 90 في المائة من أرز العالم ، من أجل الإنتاج. كانت الفلبين تدير المياه بعناية تحسبا لهطول أمطار أقل وسط ظاهرة النينيو عندما ضرب إعصار دوكسوري المنطقة الشمالية المنتجة للأرز، مما أدى إلى إتلاف ما قيمته 32 مليون دولار من محاصيل الأرز - ما يقدر بنحو 22 في المائة من إنتاجها السنوي.

تعد دولة االفليبين ثاني أكبر مستورد للأرز بعد الصين ، وقد أكد الرئيس فرديناند ماركوس جونيور على الحاجة إلى ضمان وجود مخازن كافية.

وقال خبير السياسة الغذائية الهندي ديفيندر شارما إن القيود المفروضة على الأرز في الهند كانت مدفوعة أيضًا بالطقس غير المنتظم.

وأوضح أشوك غولاتي من المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية إن القيود ستوقف ما يقرب من نصف صادرات الأرز المعتادة في البلاد هذا العام. وأضاف أن القيود المتكررة تجعل الهند دولة مصدرة غير موثوق بها.

وقال جولاتي: "هذا ليس جيدًا لأعمال التصدير لأن تطوير هذه الأسواق يستغرق سنوات". وتأمل فيتنام ، وهي مصدر رئيسي آخر للأرز ، في الاستفادة. مع ارتفاع أسعار تصدير الأرز إلى أعلى مستوى لها في 15 عامًا والتوقعات بأن يكون الإنتاج السنوي أعلى بشكل هامشي عن العام الماضي ، تحاول الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية مع تعزيز الصادرات.

وتقول وزارة الزراعة إنها تعمل على زيادة مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز في دلتا نهر ميكونغ بنحو 500 كيلومتر مربع، وهي مساحة أكبر من 90 ألف ملعب كرة قدم.

بالفعل تجري شركة Ppines محادثات مع فيتنام لمحاولة الحصول على الحبوب بأسعار أقل، في حين تتطلع فيتنام أيضًا إلى استهداف المملكة المتحدة، التي تتلقى الكثير من الأرز من الهند. لكن المصدرين مثل تشاروين لاوثاماتاس في تايلاند المجاورة قلقون. تتوقع الحكومة التايلاندية شحن أرز أكثر مما كانت عليه في العام الماضي ، حيث ارتفعت صادراتها في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 15 في المائة عن نفس الفترة من عام 2022.

وقال لاوثاماتاس ، رئيس مؤسسة الأرز التايلاندي ، إن عدم الوضوح بشأن ما ستفعله الهند بعد ذلك والمخاوف بشأن ظاهرة النينو تعني أن المصدرين التايلانديين يترددون في تلقي الطلبات ، ومشغلي المطاحن غير مستعدين للبيع ، كما أن المزارعين رفعوا أسعار الأرز غير المطحون. جمعية المصدرين.

ومع تقلب الأسعار، لا يعرف المصدرون ما هي الأسعار التي يجب عليهم تقديمها - لأن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى في اليوم التالي. وأجاب لاوثاماتاس: "ولا أحد يريد المخاطرة".