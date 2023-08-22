وول ستريت ترتفع وسط تفاؤل بشأن أرباح إنفيديا

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم إذ أدى التفاؤل بشأن تقرير أرباح إنفيديا، الذي طال انتظاره، إلى ارتفاع سهم شركة الرقائق إلى مستوى قياسي وبقاء أسهم النمو الكبرى الأخرى مرتفعة أيضا.

وصعد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 30.48 نقطة، (0.09 في المائة)، إلى 34494.17 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.56 نقطة، (0.35 في المائة)، إلى 4415.33 نقطة.

كما صعد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 96.35 نقطة، (0.71 في المائة)، إلى 13593.95 نقطة.