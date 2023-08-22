إطلاق 5 برامج تعليمية سياحية نوعية متخصصة بشراكات محلية ودولية

أطلقت وزارة السياحة 5 برامج تعليمية نوعية ومتخصصة لمرحلة الماجستير والدبلومات التطبيقية في مجالي "السياحة والضيافة"، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك خالد، وجامعة تبوك، وكلية البترجي الطبية، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وعدد من المؤسسات الدولية الرائدة في التعليم السياحي؛ وذلك لتغطية احتياجات السوق في الوظائف السياحية في مختلف مناطق المملكة.

وتسعى مبادرة التعليم السياحي التي أطلقتها وزارة السياحة في مارس الماضي إلى تقديم برامج تعليمية سياحية متميزة بالشراكة مع كبريات المؤسسات الوطنية والعالمية، بهدف ضمان استمرارية المؤسسات التعليمية في تقديم برامج بجودة عالية موائمة لاحتياج سوق العمل، بما يتسق مع مستهدفات إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية، ودعم القطاع السياحي بالمواهب المحلية المؤهلة بشكل احترافي.

وتتضمن البرامج التعليمية المقدمة: الدبلوم المتوسط في "إدارة الضيافة والأعمال"، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو أول برنامج متخصص في السياحة يهدف إلى تأهيل القدرات البشرية، ويسعى لتزويد الطلبة بالمهارات التي تتواءم مع احتياجات مجتمع الأعمال، وبرنامج الدبلوم المتوسط في "إدارة المنتجعات الجبلية" الذي تقدمه جامعة الملك خالد بالتعاون مع جامعة لي روش السويسرية؛ بهدف تعزيز القدرات البشرية في قطاع السياحة، وتأهيل كوادر محلية ذات كفاءة عالية في إدارة المنتجعات الجبلية، وفق أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن تزويد الطلبة بمهارات التعامل المباشر مع العملاء، والإدارة والتواصل والتخطيط بما يؤهلهم لمستقبل مهني واعد ومناصب قيادية في قطاع الضيافة.

وفي منطقة تبوك التي تشهد نموًّا متزايدًا في سوق العمل السياحي، تقدم جامعة تبوك بالشراكة مع جامعة هونغ كونغ بوليتكنك، باسم برنامج الدبلوم المتوسط في "السفر والسياحة"، الذي سيسهم في تأهيل كوادر سعودية معرفيًّا ومهاريًّا في مجالي السفر والسياحة، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية، فضلًا عن توفير تجربة تعليمية نظرية وعملية داخل وخارج المملكة، لإكساب الطلبة المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

وفي المقابل تنظم كلية البترجي الطبية بالتعاون مع جامعة باليرمو الإيطالية، برنامج الدبلوم في "عمليات السياحة الصحية والاستشفائية"؛ بهدف إعداد كفاءات محلية مؤهلة بالمهارات العملية والنظرية في هذا المجال الواعد، والمساهمة في نموّ صناعة السياحة الصحية والاستشفائية، وتعزيز تجارب سياحية متنوعة.

كما أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال برنامج الماجستير في الإدارة - مسار إدارة السياحة؛ لتخريج كوادر مؤهلة بالمهارات اللازمة لقطاع السياحة، وقطاع الخدمات العامة، وتوفير أساس تعليمي يوفر المهارات العلمية التي تتسق مع أحدث التطورات في عالم السياحة، بحيث تفضي إلى إثراء قدرات الخريجين لتولي مناصب إدارية مهنية في القطاعين الخاص والعام في مجالات السياحة والضيافة والخدمات السياحية.

يذكر أن مبادرة التعليم السياحي تأتي لتواكب الطلب المتزايد على الكفاءات المؤهلة في مجالي السياحة والضيافة في المملكة، حيث تهدف وزارة السياحة حتى 2030 إلى إضافة مليون وظيفة في مختلف القطاعات السياحية، بما يُحقق مستهدفات إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية ورؤية المملكة 2030.