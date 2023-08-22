 تشكيل مجلس الإدارة الجديد لجمعية الاقتصاد السعودية

أعلنت إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود المشرفة على انتخابات مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية نتائج انتخابات مجلس الإدارة للدورة الرابعة عشرة.

ويتشكل مجلس الإدارة الجديد من ‏الدكتور أحمد بن عبدالكريم المحيميد (رئيسًا)، والدكتور أحمد بن ناصر الراجحي (نائبًا للرئيس)، والدكتور طلال بن حمد السبهان (أمين المال)، والدكتورة ريم بنت عبدالرحمن الشقري (أمين السر)، والدكتور ممدوح بن عبدالعزيز بن صالح آل فريان (عضوًا)، والدكتور عبدالله بن محمد المالكي (عضوًا)، والدكتور عبدالمحسن بن صالح آل الشيخ (عضوًا)، والأستاذة أشواق بنت ناصر الجهني (عضوًا)، والأستاذ سعد بن منيف آل ثقفان (عضوًا).

يذكر أن جمعية الاقتصاد السعودية تهدف إلى ‏تنمية الفكر الاقتصادي والعمل على تطويره وإيجاد مرجعية لفكر اقتصادي محلي منفتح على العالم وتطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية وتحقيق التواصل العلمي بينهم.

كما تعمل الجمعية على تقديم المشورة العلمية المتخصصة في المجال الاقتصادي للجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.