بعد أسبوع متقلب .. الروبل يتراجع دون 94 مقابل الدولار

تراجع الروبل الروسي دون 94 مقابل الدولار اليوم لكن تداوله شهد ثباتا نسبيا بعد واحد من أكثر الأسابيع تقلبا على مدار العام، عندما أدى رفع سعر الفائدة المفاجئ إلى 12 في المائة إلى تعافيه بعد أن كان قد انخفض متجاوزا عتبة 100 للدولار

وبحلول الساعة 1126 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل 0.6 في المائة مقابل الدولار إلى 94.30، كما خسر 0.9 في المائة أمام اليورو ليجري تداوله عند 102.81. وانخفض الروبل 0.5 في المائة أمام اليوان إلى 12.89.

وبحسب "رويترز" رفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة 350 نقطة أساس في أعقاب انخفاض الروبل إلى أدنى مستوى في 17 شهرا إلى 101.75 للدولار، والذي سجله الإثنين الماضي. وبلغت العملة أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 92.55 يوم الخميس.

وقال المحللون إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإعادة الروبل إلى النطاق 80-90 الذي تعتبره السلطات مقبولا، لكن يبدو أن تقارير لاحقة عن احتمال إعادة فرض ضوابط على رأس المال تحقق التأثير المطلوب.