بوابة تصل شنغهاي بالسعودية وتربط الأسواق .. هيئة لوجيازوي المالية تفتتح مكتبا في الرياض

أعلنت هيئة مدينة لوجيازوي المالية في شنغهاي عن تأسيس أول مكتب للهيئة في منطقة الشرق الأوسط، في مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الهيئة، مركز الملك عبدالله المالي، ومراسم افتتاح المكتب الجديد، الذي ينطوي على أهمية كبيرة، ويمثل محطّة مهمة في مسيرة العلاقات الصينية العربية المتنامية.

ويعد مكتب هيئة مدينة لوجيازوي المالية الجديد في العاصمة الرياض ثاني مكتب للهيئة في العالم، بعد تأسيس مكتب لندن في عام 2016.

ومن المنتظر أن يصبح مكتب هيئة مدينة لوجيازوي المالية في الرياض، البوابة الرئيسة التي تصل شنغهاي بالمملكة العربية السعودية.

وسيغدو المكتب منصة رسمية تربط جميع المعنيين في أسواق البلدين وتعزز علاقات الشراكة في مجالات التجارة والتقنيات الحديثة والمال وغيرها من القطاعات.

وتُعتبر منطقة لوجيازوي المالية والتجارية في الصين منطقة التنمية الوحيدة المختصّة بمجالات المال والتجارة في البلاد.

وتقع لوجيازوي في منطقة بودونغ الجديدة، موطن منطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي بالصين، والوجهة الرئيسة في شنغهاي للمستثمرين والموهوبين وجهات الابتكار.

وأقيمت مراسم افتتاح مكتب هيئة مدينة لوجيازوي المالية بتنظيم من شركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، واستضافتها مكاتبها في الرياض. وتقع مقرات الشركة، التي تُعدّ منصة استثمارية مشتركة، في السعودية والصين.

ووقعت "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، خلال الحدث، اتفاقية استراتيجية مع هيئة مدينة لوجيازوي المالية في شنغهاي لتطوير منصة تعاون استثماري بين الجانبين، بهدف تحفيز التعاون الشامل في مجالات المال والتجارة والابتكار والتقنيات الحديثة وغيرها، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين البلدين، وتيسير حركة الاستثمار ورؤوس الأموال والموهوبين بينهما.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين كلّ من شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، و إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال مع هيئة مدينة لوجيازوي المالية بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين المركزين الماليين، وفتح أفق جديدة أمام علاقات التعاون الاستراتيجي لكلا البلدين.

من جانبه، أكد غاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، على أهمية التعاون بين المملكة والصين، مشيرًا إلى أن نماذج الشراكة الفعالة، مثل "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، ومراكز المال التخصصية، مثل مركز الملك عبدالله المالي وهيئة مدينة لوجيازوي المالية في شنغهاي "محفزات تعزّز الأعمال التجارية بين الدولتين، وتمهّد السبل أمام الشركات للنمو والاستفادة من الأسواق الجديدة".

وقال: "من شأن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مد الجسور نحو تحقيق مشاركة هادفة في المستقبل وضمان علاقات عمل سلسة للأفراد والمؤسسات".

من ناحيته، أكد جيري لي، المؤسس والمدير الشريك لشركة "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال"، متانة العلاقات السعودية الصينية، مضيفا أن الشراكة تحمل أهمية بالغة لكل من الرياض وشنغهاي، وتنطوي على إمكانيات واعدة لتوليد قيمة كبيرة.