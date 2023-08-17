وول ستريت تبدأ تعاملاتها مرتفعة بعد نتائج "سيسكو"

بدأت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت تعاملاتها اليوم مرتفعة بعد صدور نتائج إيجابية لشركة (سيسكو)، بينما يقيم المستثمرون أحدث محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسات النقدية، والذي أظهر أن معظم مسؤولي البنك يميلون إلى استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة.

ووفقا لوكالة رويترز ارتفع مؤشر ​​داو جونز 63.87 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 34829.61 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 11.99 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 4416.32 نقطة، كما قفز مؤشر ناسداك 52.67 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 13527.30 نقطة.