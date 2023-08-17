فاقت التوقعات .. أرباح "وول مارت" تنمو 53% خلال الربع الثاني لتبلغ 7.9 مليار دولار

ارتفعت أرباح سلسلة متاجر "وول مارت" الأمريكية للبيع بالتجزئة خلال الربع الثاني من العام، ما دفع الشركة إلى زيادة أرباحها المعدلة وتوجيهات نمو صافي المبيعات لـ 2024.

وأعلنت "وول مارت" اليوم تحقيق أرباح بلغت 7.89 مليار دولار، أو 2.92 دولار للسهم الواحد، خلال الربع الثاني من العام، وذلك مقارنة بتحقيقها 5.15 مليار دولار، أو 1.88 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك التقديرات المتوقعة.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع المذكور من العام بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 161.63 مليار دولار، من أصل 152.86 مليار دولار في العام الماضي.

وبالنسبة للربع الثالث، تتوقع "وول مارت" حاليا تسجيل أرباح معدلة في نطاق 1.45 دولار لتصل إلى 1.50 دولار للسهم الواحد من نمو صافي المبيعات المجمعة بنسبة 3 في المائة تقريبا.

