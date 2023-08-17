استطلاع: 50% من الأمريكيين يعتقدون أن الأتمتة قد تحل محلهم في وظائفهم

يقول ما يقرب من نصف الأمريكيين إن التشغيل الآلي الذي يعرف بـ "الأتمتة"، يمكن أن يحل محلهم في وظائفهم بسهولة، بحسب ما ورد في مسح أجرته "جمعية التوظيف الأمريكية".

وبناء على الاستطلاع، يعد العاملون الأصغر سنا وذوي البشرة السمراء وذوي الأصول الإسبانية أنفسهم الأكثر عرضة للخطر، بينما يعد مواليد جيل الطفرة السكانية، والأمريكيين من ذوي البشرة البيضاء أقل قلقا.

جدير بالذكر أن التطور السريع لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، أدى أخيرا إلى توسيع إمكانات أتمتة العديد من المهام الوظيفية.

ووجد الاستطلاع وفقا لـ"بلومبيرج" أن ثلث الأمريكيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بالفعل أثناء العمل.