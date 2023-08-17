المركزي النرويجي يرفع معدل الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008

رفع البنك المركزي النرويجي معدل الفائدة لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، كما أشار إلى أنه قد يرفع معدل الفائدة مرة أخرى بواقع ربع نقطة.

وذكرت "بلومبيرج" أن البنك المركزي النرويجي رفع معدل الفائدة اليوم بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4 في المائة، فيما تعد الزيادة الـ12 منذ سبتمبر 2021.

وأضاف البنك أنه من المرجح رفع معدل الفائدة مجددا في سبتمبر المقبل.

وتأتي الخطوة بعد الإعلان عن بيانات إيجابية بشأن التضخم وتعافي العملة المحلية، ما خفف الضغط على واضعي السياسيات في النرويج، التي كانت من ضمن الدول الأوائل التي ترفع معدلات الفائدة بعد الجائحة.