في لبنان .. احتجاجات على قانون يضع ضوابط على السحوبات النقدية

تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين اليوم الخميس، في محيط المجلس النيابي في وسط بيروت، احتجاجا على قانون "الكابيتال كونترول"، بالتزامن مع موعد انعقاد جلسة تشريعية لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، دعا إلى جلسة عامة تشريعية اليوم لمناقشة عدد من المشاريع والاقتراحات من ضمنها إقرار قانون صندوق لبنان السيادي، وقانون "الكابيتال كونترول".

ويعترض المحتجون على القانون الذي يضع ضوابط على التحويلات والسحوبات، باعتبار أنه يجب أن يكون لمدة محددة، وأن يترافق معه خطة واضحة لإعادة أموال المودعين في المصارف ضمن مدة زمنية محددة، ورفع المحتجون أعلام لبنان وطالبوا بإعادة أموال المودعين، كما طالبوا بالتراجع عن إقرار القانون.

ورفض عدد من الكتل النيابية، المشاركة في الجلسة حيث تعد بعض الكتل النيابية أن المجلس النيابي هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز انعقاد أي جلسة تشريعية قبل انتخاب الرئيس، فيما تعد كتل نيابية أخرى أن المجلس النيابي يمكنه تشريع الأمور ذات الضرورة القصوى.