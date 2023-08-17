مورجان ستانلي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 إلى 4.7%

انضم مورجان ستانلي إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام بعد سلسة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.

وتفيد مذكرة أصدرها البنك أمس الأربعاء أنه يتوقع حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7 بالمائة هذا العام انخفاضا من توقعه السابق نموا يبلغ خمسة بالمئة. كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2 بالمئة من 4.5 بالمئة.

وخفض بنك جيه.بي مورجان هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8 بالمائة من خمسة بالمائة بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5 بالمائة.

وحددت بكين النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو خمسة بالمائة.

وقال خبراء اقتصاد في مذكرة مورجان ستانلي إن تخفيض توقعات النمو جاء بسبب عوامل منها التنبؤ بتباطؤ حاد في الانفاق الرأسمالي ومشكلات قطاع العقارات بما سيكون له تبعات على الاستهلاك.

ويعاني قطاع العقارات الصيني نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة إيفرجراند وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.