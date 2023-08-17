بعد خسارة السوبر الأوروبي .. المغربي بونو يقترب من الهلال

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن الحارس المغربي ياسين بونو لم يعد إلى إشبيلية عقب خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي أمس، ليسافر من اليونان إلى السعودية تمهيدا للانضمام لصفوف الهلال.

وأوضحت صحيفة ماركا أن بونو (32 عاما) لم يعد مع طائرة فريق إشبيلية إلى الأندلس، إذ يستعد لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد مع الهلال مقابل 21 مليون يورو، فيما سيحصل على راتب 12 مليون يورو سنويا، وشارك بونو مع بطل الدوري الأوروبي في مباراة السوبر التي انتهت بالتعادل 1-1 في أثينا قبل أن يتفوق بطل الدوري الإنجليزي بركلات الترجيح.

وقضى بونو أربعة مواسم في إشبيلية وقاده للفوز بالدوري الأوروبي مرتين والتأهل لدوري الأبطال أربع مرات متتالية، كما لعب دورا بارزا في إنجاز المغرب التاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي بكأس العالم 2022 في قطر، ويواصل الهلال تدعيم صفوفه بعد ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور بجانب مواطنه مالكوم وثنائي الوسط الصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.