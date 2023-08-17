الأسهم الأوروبية تتراجع مع ضغط محضر اجتماع المركزي الأمريكي على معنويات السوق

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بضغط من هبوط سهم شركة بي.إيه.إي سيستمز بعد أن وافقت على شراء وحدة الطيران الخاصة بشركة بول كورب بينما ضغط محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" لشهر يوليو تموز على المعنويات إذ أثار مخاوف تتعلق ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة (07:13) بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة ولامس أدنى مستوى في أكثر من شهر.

وتراجع سهم بي.إيه.إي سيستمز، الشركة الدفاعية الأكبر في بريطانيا، بعد أن قالت إنها وافقت على شراء أصول الطيران من شركة بول كورب في صفقة نقدية بقيمة 5.55 مليار دولار.

وهبط قطاع الطيران والدفاع الأوروبي 1.2 في المائة.

وتباين أداء العقود الآجلة في وول ستريت بعد أن أغلقت السوق على تراجع أمس مع إظهار محضر اجتماع المركزي الأمريكي أن المسؤولين فيه منقسمون فيما يتعلق بالحاجة إلى المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاعها بشكل حاد في إيطاليا وألمانيا مما ضغط على الأسهم.

وهبط سهم أيجون الهولندية للتأمين 4.7 في المائة بعد إعلان الشركة النتائج المالية للنصف الأول من العام.

كما هبطت الأسهم في النرويج 0.6 في المائة قبل إعلان البنك المركزي هناك قراره بشأن أسعار الفائدة.