اعتبرته انتهاكا للاتفاقيات .. أمريكا تشكو المكسيك لحظرها الذرة المعدلة جينيا

تستعد أمريكا لتسريع شكواها ضد حظر المكسيك للذرة المعدلة جينيا، حيث تقول إن ذلك ينتهك اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين، ما يفاقم التوترات بينهما.

حيث يعتز مكتب ممثل التجارة الأمريكي، طلب تشكيل لجنة فض النزاعات وفقا لاتفاقية "أمريكا - المكسيك - كندا" اليوم، بحسب مصادر لـ "بلومبيرج" على صلة بالأمر، ورفض المكتب التعليق على هذه الأنباء.

يشار إلى أن لجنة خبراء التجارة، التي تعد قراراتها ملزمة، ستكون مسؤولة عن تقرير ما إذا كانت سياسة المكسيك بشأن الذرة متوائمة مع اتفاقية التجارة، وإذا ما جاء قرارها لصالح أمريكا، سيتم فرض رسوم على السلع المكسيكية.

وكان المسؤولون الأمريكييون قد انتقدوا مررا وتكرارا حظر الحكومة المكسيكية للذرة المعدلة جينيا للاستهلاك الآدمي، ووصفوا هذه السياسة بأنها غير علمية، وعلى الرغم من أن الرئيس المكسيكي إندريس مانويل أكد أن الذرة المعدلة جينيا يمكن أن تضر بصحة الإنسان، فإنه لم يقدم دليلا على ذلك.