في ظل تراجع نمو اقتصاد الصين .. اليوان عند أدنى مستوياته منذ 16 عاما

واصل اليوان الصيني تراجعه في تعاملات اليوم الخميس، ليصل إلى أقل مستوياته منذ 2007، في ظل توقعات تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليتسع الفارق بين العائد على السندات الأمريكية ونظيرتها الصينية.

وارتفع سعر الدولار 0.2 في المائة إلى 7.3150 يوان لكل دولار ليتجاوز مستوى 7.3280 يوان، وهو أقل مستوى للعملة الصينية منذ 16 عاما بحسب "بلومبيرج".

يأتي ذلك في حين تبيع بعض بنوك الصين المملوكة للدولة، الدولار في السوق الخارجية، في حين تشتريه في السوق المحلية بحسب متعاملين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخول لهم بالحديث، وأضاف المتعاملون أن العملاء يبيعون المزيد من الدولارات في السوق المحلية منذ وصول السعر إلى 7.3 يوان.

من ناحيته حدد بنك الشعب "المركزي الصين" السعر الاسترشادي للعملة لمحلية عند مستوى 7.2076 يوان لكل دولار، في حين يبلغ متوسط السعر الاسترشادي وفقا لمسح بلومبيرج 7.2994 يوان، ويتراجع السعر الاسترشادي لليوان بشكل يومي خلال الأسبوع الحالي.