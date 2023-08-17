ارتفاع الدولار مقابل الروبل .. وتراجع اليورو في بورصة موسكو

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 6.75 كوبيك ليصل إلى 94.73 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الخميس، فيما ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل بواقع 2.8 ليصل إلى 12.93 روبل، وتراجع سعر صرف اليورو بواقع 20.25 كوبيك ليصل إلى 103 روبل، بحسب "تاس".

يذكر إلى أن المركزي الروسي رفع معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ، أول أمس الثلاثاء، لاحتواء انخفاض قيمة "الروبل"، وقرر رفعها من 8.5 إلى 12 في المائة، وقال "إن القرار يهدف للحد من المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار"، وأشار صانعو السياسة إلى أن تأثير انخفاض العملة المحلية على أسعار المستهلكين اكتسب زخما، كما أن التوقعات المتعلقة بالتضخم في ارتفاع.