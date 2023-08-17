275 ألف صفقة للمؤشر الإيجاري في يوليو .. الرياض الأعلى بقيمة 900 مليون ريال

سجل المؤشر الإيجاري أكثر من 275 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية خلال يوليو الماضي، وذلك بحسب التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بالتكامل مع منصة سكني.

ويتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة، بثبات في أعداد الصفقات الشهرية بين يوليو 2022 ويوليو 2023.

وشهد تقرير "المؤشر الإيجاري" لشهر يوليو 2023 ارتفاعا في الصفقات السكنية بمعدل 15 في المائة، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 11 في المائة مقارنة بشهر يونيو الماضي، حيث سجل المؤشر في الرياض أكثر من 58 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية، لتتصدر التقرير لشهر يوليو كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، بقيم تتجاوز 900 مليون ريال، تلتها جدة التي تجاوزت صفقاتها 35 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم المدينة المنورة ومكة المكرمة اللتان سجلتا ما يزيد على 13 ألف صفقة سكنية وتجارية لكل منهما، ثم الدمام التي تجاوزت صفقاتها 12 ألف صفقة، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، من خلال وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية والوحدات السكنية والتجارية في الحي المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.

يذكر أنه أصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم الوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء في المؤشر، وعدد المقيمين للوسيط، ويعتمد التقييم في المرحلة الحالية على مدى رضا المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء إبرام عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام.