الأسهم السعودية .. ضغوط البيع تسيطر على التداولات وتعيد المؤشر إلى المنطقة الحمراء

تراجعت الأسهم السعودية 20 نقطة بنحو 0.18 في المائة لتغلق عند 11392 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 نقطة خمس نقاط ما يعادل 0.35 في المائة إلى 1472 نقطة. وجاء التراجع بضغط من معظم القطاعات والأسهم. وحققت السوق أداء إيجابيا أثناء الجلسة حتى بلغت ذروة مكاسبها 0.66 في المائة، إلا أن ضغوط البيع عادت لتسيطر على الجلسة وتعيد مؤشر السوق إلى المنطقة الحمراء.

من ناحية فنية، ستواجه السوق دعما عند مستويات 11300 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11391 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 11488 نقطة رابحا 0.66 في المائة. بينما في الأدنى عند 11348 نقطة خاسرا 0.56 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11392 نقطة فاقدا 20 نقطة بنحو 0.18 في النهاية. وارتفعت السيولة 3 في المائة بواقع 166 مليونا، لتصل إلى 5.3 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة بنحو 3.6 مليون، لتصل إلى 194 مليون سهم. أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة لتصل إلى 381 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.56 في المائة، "الرعاية الصحية" بـ1.27 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 1.23 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بواقع 3.73 في المائة، ثم "الأدوية" بمقدار 2.29 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 2.20 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 15 في المائة بقيمة 821 مليون ريال، يليه "الطاقة" 15 في المائة بما يمثل 773 مليون ريال، وحل ثالثا "البنوك" 13 في المائة بنحو 696 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عذيب للاتصالات" بنحو 8.11 في المائة ليبلغ 96 ريالا، يليه "الباحة" بـ6.67 في المائة ليصل إلى 0.16 ريال، وحل ثالثا سهم "العربية" 4.86 في المائة حيث أغلق عند 220 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "تبوك الزراعية" بواقع 3.87 في المائة ليغلق عند 16.38 ريال، يليه "البابطين" بـ3.73 في المائة إلى 30.95 ريال، وحل ثالثا سهم "الأسماك" بمقدار 3.48 في المائة ليقفل عند 27.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 673 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 248 مليون ريال، وحل ثالثا "عذيب للاتصالات" بـ243 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية