«نمو» تتراجع 82 نقطة بتداولات قيمتها 22 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" 82 نقطة ما يعادل 0.35 في المائة لتغلق عند 23312 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 37 في المائة بنحو 13 مليونا إلى 22 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 63 في المائة بواقع 2.1 مليون لتبلغ 1.3 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2526 صفقة متراجعة 208 صفقات بمقدار 8 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وجا" بنحو 11 في المائة ليبلغ 6.75 ريال، يليه "بناء" بـ8.9 في المائة ليصل إلى 45.85 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الآلي" 7.4 في المائة حيث أغلق عند 70 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ماربل ديزاين" بواقع 5.9 في المائة ليغلق عند 70.10 ريال، يليه "حديد وطني" بـ4.2 في المائة إلى 33.15 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بمقدار 3.7 في المائة مقفلا عند 5.97 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ألف ميم ياء" بنحو 5.5 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 1.7 مليون ريال، وحل ثالثا "ماربل ديزاين" بمبلغ 1.6 مليون ريال.