انخفاض معظم البورصات الخليجية مع تأثر المعنويات ببيانات مخيبة للآمال

أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض أمس، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بصدور مزيد من البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال وغياب إجراءات تحفيز قوية من جانب بكين.

وأظهرت بيانات رسمية أمس أن أسعار المنازل الجديدة في الصين تراجعت في يوليو للمرة الأولى هذا العام، إذ أخفقت سياسة الدعم الجزئي في تعزيز قطاع العقارات المتعثر، ما زاد الضغوط على السلطات لتبني تحفيز ضخم.

وهبط المؤشر الرئيس في دبي 0.1 في المائة ونزل للجلسة الثالثة على التوالي إلى 4046 نقطة.

وبحسب "رويترز"، قال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "بي.دي سويس"، "إن سوق دبي المالي ستظل معرضة لبعض تصحيحات الأسعار بعد الأداء القوي هذا العام". وأضاف "ربما تظل المعنويات متأثرة بالبيانات الصينية المتواضعة".

وتراجع المؤشر الرئيس بأبوظبي 0.3 في المائة إلى 9781 نقطة. وانخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.1 في المائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 2.2 في المائة، و"أدنوك للغاز" 0.5 في المائة، ومجموعة أغذية 1 في المائة.

وخسر مؤشر قطر مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 في المائة عند 10664 نقطة، مع تراجع سهم بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج 0.5 في المائة.

وزاد مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 4767 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 0.6 في المائة ليبلغ 6269 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.03 في المائة إلى 1960 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة إلى 18063 نقطة.

وقال تقي الدين، "إن البورصة المصرية استأنفت التعافي لكنها ربما تواصل مواجهة مقاومة بالقرب من أعلى مستوياتها لهذا العام مع تراجع أحجام التداول مجددا".