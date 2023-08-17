3.9 % ارتفاع أعداد مشاريع الإسكان الجديدة في الولايات المتحدة

سجلت مشاريع الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بعد تراجع شديد في الشهر السابق.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أمس، أن عدد مشاريع الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 3.9 في المائة، إلى ما يعادل 1.452 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 11.7 في المائة، إلى ما يعادل 1.398 مليون وحدة سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد المشاريع إلى 1.448 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي مقابل 1.434 مليون وحدة سنويا في يونيو الماضي وفقا للبيانات الأولية، وفقا لـ"الألمانية".

في الوقت نفسه، ارتفع عدد طلبات الحصول على تراخيص البناء الذي يشير إلى نشاط التشييد المستقبلي بنسبة 0.1 في المائة إلى ما يعادل 1.442 مليون وحدة سنويا خلال يوليو الماضي، بعد تراجعه بنسبة 3.7 في المائة سنويا إلى ما يعادل 1.441 مليون وحدة سنويا خلال يونيو الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد التراخيص إلى ما يعادل 1.463 مليون وحدة سنويا، مقابل 1.440 مليون وحدة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.