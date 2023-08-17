نيمار: رونالدو وصف "بالمجنون" حين انتقل للدوري السعودي والتجربة أثبتت العكس

قال نيمار المنضم حديثا إلى الهلال أن كريستيانو رونالدو وصف "بالمجنون" حين انتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لكن التجربة أثبتت العكس بعد نمو المسابقة وتطورها سريعا.

وأعلن الهلال أمس الثلاثاء تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وعبر نيمار عن سعادته لانتقاله إلى الدوري السعودي مشيرا إلى مدى التنافسية الموجودة بعد انتقال أسماء كبيرة من القارة الأوروبية مثل كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية مع ريال مدريد، ومواطنه روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول إلى المسابقة.

وجاءت تلك الانتقالات بعد انضمام رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

وقال نيمار لحساب الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أؤمن أن كريستيانو رونالدو كان الرائد في ذلك ووصفه الجميع حينها بالمجنون واليوم نرى الدوري ينمو أكثر فأكثر".

وأضاف "حين تواجه رونالدو وبنزيمة وفيرمينو..تكون الإثارة في ذروتها ولذا أنا سعيد للانضمام لهذا الدوري لأن اللعب ضدهم سيكون في غاية الروعة.

"متحمس لمواجهة العديد من اللاعبين عند أعلى مستوى لأنه أمر يجعلك تلعب بأفضل شكل ممكن".

وأكد نيمار أن انتقاله إلى الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، سيزيد من ثقته بنفسه بسبب ما وصفه بأنه "تحد جديد".

وقال "أنا سعيد للانضمام إلى مسابقة جديدة وخوض هذا التحدي الجديد..وبالطبع أنا متحمس لكتابة التاريخ. تدفعني التحديات (للأمام) لأن مثل هذا يعزز ثقتك بنفسك.

متحمس لكتابة فصل جديد في قصتي ومتابعة جميع الأهداف مع النادي ومساعدة زملائي.

"لدينا نفس شغف جماهير الهلال. سأبذل قصارى جهدي دوما داخل الملعب من أجل النادي".

وأبدى نيمار سعادته بمستوى كفاءة وجودة أداء فريقه الجديد كما وجه رسالة لجماهير الهلال.

وقال من المهم امتلاك الكفاءة في الفريق لأنها تساعد في العديد من القرارات التي تتخذها في مسيرتك.

"هدفي الفوز بالمزيد من الألقاب وتحقيق طموح النادي حيث سأبذل قصاري جهدي".

وشدد نيمار على تنافسية الدوري السعودي بعد الانتقالات الكبيرة التي قامت بها الفرق في الصيف الحالي.

وعلى سبيل المثال، فقد انضم مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس إلى النصر ورياض محرز وفرانك كيسي وفيرمينو إلى الأهلي وكاليدو كوليبالي ومالكوم إلى الهلال قبل انتقال نيمار بجانب تعاقد الاتحاد بطل الدوري مع بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.

وقال "أنا هنا لأساعد الدوري على أن يكون أكبر...أبرمت (الفرق) العديد من الصفقات. وبالتأكيد سيكون الدوري تنافسيا للغاية خصوصا بعد التعاقدات التي تمت في سوق الانتقالات الحالية.

"التنافسة هامة ولهذا انضممت إلى هذا الدوري. بالطبع، هذا تغيير كبير للغاية (في مسيرتي) لكنه مختلف".

وكشف نيمار عن أنه لم يتحدث مع أي لاعب برازيلي يلعب في الدوري السعودي عن طبيعة الحياة في البلاد.

وقال "لم أناقش الحياة في السعودية مع أي شخص أو حتى (طبيعة) الدوري لكني أجريت حديثا سريعا مع تيليس ومالكوم وسألوني عن إمكانية قدومي".

واختتم نيمار حديثه بأنه يثق في دعم ومساندة الجماهير البرازيلية للهلال في الموسم المقبل.