وزير النفط الكويتي: خسائر مصفاة فيتنام قد تصل إلى مليار دولار في 2023

قال وزير النفط الكويتي إن شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات فيتنام المعروفة باسم مصفاة "نجهي سون" التي تشارك فيها الكويت من المتوقع أن تسجل خسائر تصل إلى مليار دولار في عام 2023، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وتملك كل من شركة البترول الكويتية العالمية وشركة إديميتسو كوسان اليابانية 35.1 في المائة في مصفاة نجهي سون بينما تحوز بترو فيتنام المملوكة للدولة 25.1 في المائة وتملك ميتسوي للكيماويات اليابانية 4.7 في المائة.

وعزا الوزير سعد البراك الخسائر المتوقعة إلى تذبذب أسعار المنتجات النفطية وإغلاق المصفاة لشهرين للصيانة وارتفاع نسب فوائد القروض وهي معطيات خارج سيطرة المصفاة وشركة البترول الكويتية العالمية.

وقال الوزير الكويتي طبقا للوثيقة، إن الشركاء بحثوا إعادة الهيكلة المالية للديون في ظل تعثر المفاوضات الأخيرة مع الممولين نتيجة لعدم توافق الشريك الفيتنامي مع الشركاء الأجانب.

وأشار إلى أن الشريك الفيتنامي لم يقبل بعدد من بنود ورقة الشروط غير الملزمة لإعادة الهيكلة المالية للشركة بهدف الوصول لحل توافقي.

وأكد الوزير الكويتي أنه يصعب في الوقت الحالي تحديد جدول زمني لتحقيق الربحية وتلافي الخسائر في ظل استمرارية المناقشات بين الشركاء.