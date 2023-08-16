أوكرانيا تتوقع إنتاج 53.1 مليون طن من الحبوب في 2023

رفعت شركة إيه.بي.كيه إنفورم للاستشارات الزراعية اليوم توقعاتها لمحصول الحبوب الأوكرانية لعام 2023 إلى 53.1 مليون طن من توقعات سابقة عند 48.9 مليون، وذلك بفضل الأحوال الجوية المواتية.

ووفقا لرويترز قالت الشركة في بيان إن محصول عام 2023 قد يشمل 20.6 مليون طن من القمح و25.5 مليون طن من الذرة و5.5 مليون طن من الشعير.

وأضافت أن أوكرانيا يمكنها تصدير 32.3 مليون طن من الحبوب، من بينها 12 مليون طن من القمح و18 مليون طن من الذرة، في موسم 2023-2024، الذي بدأ في يوليو ويستمر حتى يونيو.