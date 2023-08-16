تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات النفط الخام 5.96 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 837 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع 167 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين هبطت 261 ألف برميل في الأسبوع إلى 216.2 مليون وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 296 ألف برميل في الأسبوع إلى 115.7 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 500 ألف برميل.

وتراجعت الواردات الأمريكية الصافية من النفط الخام 1.76 مليون برميل يوميا.

