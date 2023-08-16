ارتفاع ضحايا الاشتباكات في ليبيا إلى 55 قتيلا و146 جريحا

قال متحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا اليوم إن عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس ارتفع إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وكانت الاشتباكات هي الأعنف التي تشدها طرابلس منذ سنوات وهدأت في وقت متأخر أمس عندما أطلق فصيل سراح قائد فصيل آخر منافس، وفقا لوكالة رويترز.

وتسبب احتجاز هذا القائد في اندلاع الاشتباكات وجرى تسليمه إلى فصيل ثالث محايد.

