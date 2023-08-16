الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة قبل صدور محضر الفيدرالي

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تعاملاتها اليوم منخفضة قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو والذي قد يحمل مؤشرات على مسار الفائدة الأمريكية.

ووفقا لرويترز هبط مؤشر ​​داو جونز 31.43 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 34914.96 نقطة عند بداية التدلاوت.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 4.07 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4433.79 نقطة، كما نزل مؤشر ناسداك 37.88 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 13593.17 نقطة.