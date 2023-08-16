الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بشركات التعدين المنكشفة على الصين

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم وقادت شركات التعدين المنكشفة على الصين الخسائر بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من بكين، في حين تعرضت الأسهم البريطانية لضغوط نتيجة تسجيل التضخم الرئيس قراءة أكبر من المتوقع.

وبحسب "رويترز" تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من شهر أمس.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.3 في المائة بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم البريطاني كما كان متوقعا في يوليو، مسجلا أدنى معدل سنوي منذ فبراير 2022، مع وجود مزيد من المؤشرات على ضغوط فيما يتعلق بأسعار الخدمات.

وتراجعت أسهم شركات التعدين الأوروبية 0.8 في المائة فيما يقيم المتعاملون احتمالات الانتعاش الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستهلك للمعادن.

وسجلت أسعار المساكن الجديدة في الصين تراجعا للمرة الأولى هذا العام في يوليو، ضمن الأحدث في سلسلة من البيانات التي تبعث على التشاؤم.

وصعد سهم ألكون 1.5 في المائة بعد أن رفعت شركة منتجات العناية بالعيون السويسرية توقعاتها لصافي مبيعات العام بأكمله.

وقفز سهم مجموعة أدميرال 4.6 في المائة بعد أن سجلت شركة التأمين البريطانية على السيارات والمنازل زيادة هامشية في أرباح النصف الأول من العام قبل خصم الضرائب.