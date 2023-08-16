108.1 مليار دولار استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو

تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو الماضي، 2.9 في المائة ما يعادل 3.2 مليار دولار، لتبلغ 108.1 مليار دولار (405.4 مليار ريال)، مقابل 111.3 مليار دولار (417.4 مليار ريال) بنهاية مايو الذي سبقه.

وتحتل السعودية على المرتبة الـ 18 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية، وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 9.3 في المائة (11.1 مليار دولار) بنهاية يونيو 2023، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2022 البالغ 119.2 مليار دولار.

ومنذ مطلع العام، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 9.7 في المائة (11.6 مليار دولار)، حيث كان رصيدها بنهاية 2022 عند 119.7 مليار دولار .

كانت السعودية قد رفعت حيازتها من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال عام 2022 بنسبة 0.6 في المائة "0.7 مليار دولار"، مقارنة برصيدها نهاية 2021 البالغ 119 مليار دولار.

وتراجعت استثمارات السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 12.8 في المائة "17.4 مليار دولار" خلال 2021، لتبلغ 119 مليار دولار بنهايته، مقارنة برصيدها نهاية 2020 البالغ 136.4 مليار دولار.

وكانت حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية قد تراجعت 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" خلال 2020، لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.



وحدة التقارير الاقتصادية