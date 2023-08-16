"نيكاي" يغلق عند أدنى مستوى في شهرين بفعل مخاوف اقتصاد الصين

أنهى مؤشر نيكاي الياباني، جلسة التداول على تراجع ووصل إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين اليوم، إذ ضغطت التوقعات بالنسبة لاقتصاد الصين على شهية المخاطرة بينما تراجعت أسهم البنوك بعد تقرير عن تخفيض محتمل لتصنيف بنوك أمريكية كبرى.

وهبط المؤشر نيكاي 1.46 في المائة إلى 31776.82 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 8 يونيو، في أكبر تراجع يومي منذ 3 أغسطس، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29 في المائة إلى 2260.84 نقطة.

وسلطت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الصينية التي صدرت أمس، الضوء على الضغط المتزايد على الاقتصاد من عدة جبهات مما دفع بكين لخفض أسعار الفائدة الأساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وخسر مؤشر البنوك 2.29 في المائة بعد أن تراجعت أسهم بنوك أمريكية كبرى منها جيه.بي مورجان وبنك أوف أمريكا إثر تقرير عن أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الأمريكية، وهبط سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.94 في المائة، وسوميتومو ميتسوي المالية 1.56 في المائة وميزوهو المالية 2.12 في المائة.

كما هبط سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.87 في المائة مما شكل أكبر ضغط على نيكاي. ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 3.13 في المائة وطوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.14 في المائة، وهبط المؤشر المرتبط بشركات الطاقة مع نزول أسهم مصافي النفط 2.79 في المائة ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33.

تراجعت أسهم شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 2.25 في المائة، لكن سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خالف التوجه وارتفع 1.1 في المائة مما أعطى أكبر دعم لنيكاي.