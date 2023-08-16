الذهب يحوم قرب مستويات منخفضة وسط رهان على رفع للفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيس هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة (05:46) بتوقيت جرينتش واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب أمس إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام لأعلى مستوى في 10 أشهر، ما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، ويترقب المستثمرون محضر اجتماع المركزي الأمريكي لشهر يوليو لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.61 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1237.45 دولار.