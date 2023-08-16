تراجع الدولار واليورو واليوان مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 22.75 كوبيك ليصل إلى 96.86 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم. وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 71.75 كوبيك ليصل إلى 105.3 روبل، بحسب ما أوردته وكالة "تاس الروسية للأنباء".

وفى الوقت ذاته تراجع سعر صرف اليوان مقابل الروبل بواقع 6.6 كوبيك ليصل إلى 13.19 روبل. يشار إلى أن البنك المركزي الروسي رفع معدل الفائدة بواقع 350 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ، أمس لاحتواء انخفاض قيمة " الروبل".

وقرر البنك المركزي الروسي رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 12 في المائة. وقال البنك إن "القرار يهدف للحد من المخاطر المتعلقة باستقرار الأسعار". وأشار صانعو السياسة إلى أن تأثير انخفاض العملة المحلية في أسعار المستهلكين اكتسب زخما، كما أن التوقعات المتعلقة بالتضخم في ارتفاع.

