صندوق الثروة النرويجي يحقق أرباحا 143 مليار دولار في النصف الأول

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تحقيق أرباح قدرها 1501 مليار كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة.

والصندوق أيضا أكبر مستثمر منفرد في سوق الأوراق المالية على مستوى لعالم.

وقال في تقرير "شهدت استثمارات الصندوق في الأسهم أداء قويا في النصف الأول من 2023 بعد ضعفها في 2022. بلغ عائد استثمارات الأسهم 13.7 في المائة خلال هذه الفترة".

وأضافت أن شركات التكنولوجيا حققت أعلى عائد في النصف الأول بنسبة 38.6 في المائة بعد عام ضعيف في 2022.

وقال الصندوق "استفاد القطاع من الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة من كبرى شركات الإنترنت والبرمجيات وموردي أشباه الموصلات".

ومع ذلك ، كان العائد الإجمالي للصندوق أقل 0.23 نقطة مئوية عن العائد على المؤشر القياسي.

يبلغ حجم الصندوق 1.4 تريليون دولار ويستثمر إيرادات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز. ويملك في المتوسط 1.5 في المائة من الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم، كما يستثمر في السندات والعقارات غير المدرجة ومشروعات الطاقة المتجددة.

