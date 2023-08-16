تراجع معظم البورصات الخليجية متأثرة بتقارير صينية مخيبة للآمال

أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض أمس، مع تراجع الإقبال على المخاطرة بعد خفض الصين أسعار الفائدة وصدور مزيد من البيانات المخيبة للآمال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسة بشكل غير متوقع لثاني مرة في ثلاثة أشهر، أمس، في إشارة جديدة إلى تكثيف السلطات جهود التيسير النقدي لتعزيز تعافي الاقتصاد المتعثر.

وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر دبي 0.2 في المائة إلى 4051 نقطة متأثرا بتراجع أسهم بنك المشرق 5.8 في المائة. كما انخفض سهم "الإمارات دبي الوطني" 0.6 في المائة، وبنك المشرق 5.8 في المائة، وبنك السلام 0.5 في المائة، وشعاع كابيتال 7.4 في المائة، وإمباور 1 في المائة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.4 في المائة إلى 9807 نقاط. وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.5 في المائة، و"الدار العقارية" 0.4 في المائة، و"ألفا ظبي القابضة" 3.3 في المائة، و"بروج" 0.4 في المائة.

وخسر مؤشر قطر 0.3 في المائة ليغلق عند 10677 نقطة بعد هبوط أغلب الأسهم المدرجة، بما في ذلك أسهم شركة صناعات قطر المتخصصة في البتروكيماويات التي نزلت 1.8 في المائة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي رافد رئيس لاقتصادات الخليج، بفعل تراجع بيانات الاقتصاد الصيني، إضافة إلى مخاوف ألا يكون خفض بكين المفاجئ لأسعار الفائدة كافيا لتعزيز التعافي الاقتصادي في البلاد بعد الجائحة.

ونزل مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى مستوى 1959 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.02 في المائة عند 4763 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 0.1 في المائة ليبلغ 7827 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 17965 نقطة مدعوما بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 في المائة.

وقال البنك المركزي المصري، أمس الأول، إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) في مزاد بمتوسط عائد 4 في المائة.